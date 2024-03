Avsporingen i Narvik i 2023 skyldtes en sporfeil. Selve feilen kom ikke overraskende på Bane Nor, skriver NRK.

– Bane Nor hadde i lengre tid vært kjent med at det befant seg en sporfeil på grunn av dårlige grunnforhold i avsporingsområdet, skriver Statens Havarikommisjon i sin rapport.

Ifølge rapporten forsøkte Bane Nor ved flere anledninger å rette sporfeilen. Feilen ble derimot nedprioritert da Narvik stasjon skulle renoveres.

24 av de 68 vognene på malmtoget fra Kiruna sporet av i ulykken i fjor.

Den daglige lederen i det svenske gruveselskapets avdeling i Norge, Marit Waleniussen, sier til statskanalen at de forholder seg til Bane Nor som en tilrettelegger på banen.

– Da forutsetter vi at de holder banen i den stand som skal være, sier den daglig lederen i LKAB Norge.

Bane Nor erkjenner at de skulle gjort mer ettersom de var klar over sporfeilen, sier regiondirektør for Bane Nor, Thor Brækkan, til NRK.

– I dette tilfellet burde vi ha fulgt opp feilen bedre. I ettertid skulle man gå inn med større tiltak enn de tiltakene som var gjort, for å sikre at feilen ikke kom tilbake, sier Brækkan.