Bevilgningen ble besluttet under helgens fotballting. Delegatene ga sin tilslutning til NFF-bidraget, som ble ovverrakt av fotballpresident Lise Klaveness.

– For en million kroner kan vi i Redd Barna sikre at mange tusen barn får muligheten til å leve, lære og leke i Ukraina og Gaza. I Gaza er Redd Barna tilstede med flere titall lokalt ansatte og lokale partnere som kjemper mot klokka for å redde barn fra sultedøden og bombene, sa utenlandssjef i Redd Barna Norge, Nora Ingdal.

– I Ukraina jobber Redd Barna med å sikre at barn får leke og lære - i bomberommene, og på skoler og lekeplasser, la hun til.

Fotballpresidenten trakk fram lidelsene verdenssamfunnet har vært vitne til de siste årene i Ukraina og Midtøsten.

– Norges Fotballforbund står sammen med den norske regjeringen i sitt krav om umiddelbar stans i krigføringen i både Gaza og Ukraina. Vi fordømmer brudd på folkeretten og alle angrep og krigshandlinger som rammer uskyldige sivile, sa Lise Klaveness fra talerstolen på tinget.

Millionbeløet som nå går til nødhjelpsarbeid tas fra NFFs bøtekasse.