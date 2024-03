Nettavisen omtalte saken først. Eriksen ble enstemmig valgt.

– I Vålerenga Fotball Elite er det å prestere på et høyt nivå det aller viktigste, og det er naturligvis en ambisjon. Jeg har fulgt laget og gått på kamper i 50 år, og det er ingen lykkelig tid når vi ikke spiller i Eliteserien. For å få til det må vi prøve å samle kreftene, lytte til hverandre og samtidig ha respekt for at vi har ulike roller, sier Eriksen til klubbens nettside.

Eriksen er konsernsjef i Bane Nor.

Eriksen var kringkastingssjef i NRK fra 2013 til 2022. Han har tidligere vært direktør og konsernsjef i Amedia, journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. Han har også fortid som pressesekretær på Stortinget og politisk rådgiver.

Vålerenga Fotball Elite innstilte Eriksen som ny styreleder for en drøy måned siden etter at Tuva Ørbeck-Sørheim, sammen med resten av styret, stilte plassen sin til disposisjon etter nedrykket.

Vålerengas supportermiljøs forslag om å utvide styret med to medlemmer fikk flertall. Slik ser det nye styret ut:

Thor Gjermund Eriksen (leder), Ine Hope Karlsen (nestleder), Tore Krogstad (styremedlem), Frida Blomgren (styremedlem), Einar Greve (styremedlem), Julian Madsen (styremedlem), Marianne Eskeland (styremedlem), Ole Kristian Sandvik (vara).