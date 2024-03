Meningsmålingen utført av InFact på vegne av Nettavisen viser at 65,8 prosent av nordmenn mener at det var riktig av kong Harald å reise på ferie til Malaysia.

17,5 prosent svarte «nei» på spørsmål om de syntes det var riktig, mens 16,7 svarte «vet ikke».

I målingen ble folk også spurt om Norge fortsatt bør være et kongedømme. 75 prosent svarte at de ønsker å ha et kongedømme, mens 17 prosent vil ikke ha det, og 7,6 prosent er usikre.

Målingen ble tatt opp 4. mars, og 1095 personer ble spurt. Feilmarginen er på mellom 0,7 og 2,6 prosentpoeng.