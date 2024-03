– Jeg personlig og Varden er blitt gjenstand for det jeg vil omtale som alvorlige trusler, som følge av vår journalistikk om Mynd og Recreate, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Varden, Tom Erik Thorsen.

Thorsen forteller om konkrete drapstrusler mot han selv, samt at noen ønsker å skade virksomheten Varden.

Redaktøren forteller at han har blitt opplyst om truslene via en tredjeperson, og at bakgrunnen for truslene henger sammen med avisas dekning av selskapene Mynd og Recreate.

– Det kom etter at vi hadde publisert en sak. Trusler i seg selv er veldig alvorlig, men de kommer som konsekvens av vår journalistikk. Det ser vi svært alvorlig på, sier Thorsen til NRK.

Thorsen forteller videre at han har vært i avhør med politiet, og avisa har iverksatt tiltak som forsterket vakthold rundt Varden.