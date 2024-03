Selv om et stort flertall av sykehjemsbeboerne fortsatt er eldre enn 80 år, skjer det en foryngelse blant beboere, skriver Altinget.

– Det er blitt høyere terskel for å få en sykehjemsplass for eldre over 80 år, sier professor Terje P. Hagen.

Det er ett av hovedfunnene i en studie foretatt av forskere ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. De har gjort dypdykk i kommunenes pleie- og omsorgstjenester i perioden 2017 til 2021.

Kort oppsummert har de funnet at sykehjemsdekningen går svakt ned. Samtidig ser de færre eldre pasienter og en økning i yngre pasienter på sykehjem.

Blant de yngre som kommer inn, er det en ganske stor andel som blir innlagt med psykiske lidelser. Terskelen for å få sykehjemsplass heves for eldre, men yngre som får plass, er mer hjelpetrengende enn de eldre.

Rapporten « Brukerne blir yngre, psykiske lidelser øker », ble presentert av Terje P. Hagen og hans kollega Trond Tjernbo på en KS-konferanse torsdag.