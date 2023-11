– Det er for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn, men det fremstår ikke som tilfeldig. Vi vi vurderer ikke at det er fare for tredjepersoner per nå, sier operasjonsleder Wilhelm Bjølseth.

Innsatslederen forteller videre at mannen som ble skutt er kjent for politiet fra tidligere.

– Det har vært flere vitner til hendelsen. Vi ønsker tips om saken det er noe som har det.

Innsatslederen sier videre at de tidlig fikk støtte fra flere avdelinger i politiet, blant annet politihelikoptrene og beredskapstroppen.

Den skadde mannen er fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Innsatsleder Bjølseth er ikke kjent med hvor mange skudd som skal ha truffet fornærmede.