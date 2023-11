På forhånd var det ifølge Infront TDN Finans ventet at driftsresultatet ville ende på 749 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Det ventede slaktevolumet tas ned til 169.500 tonn i år, skriver selskapet i en børsmelding.

Oppdrettsvirksomheten trekkes ned av engangseffekter knyttet til laksesykdommen ILA, som er et smittsomt virus som rammer laks.

I tillegg har lavere villfangstkvotene for 2023 enn 2022 påvirket inntjeningen negativt. Videreforedling og salg leverte derimot vesentlig bedre inntjening enn tilsvarende kvartal i fjor, og det anslås ytterligere bedring i 2024.

– For å nå våre mål i havbruk for 2025 har vi iverksatt en rekke tiltak der fokus på økt smoltkvalitet, investeringer i ny teknologi og implementering av Lerøy Way er viktig, sier daglig leder Henning Beltestad.