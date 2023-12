68-åringen er hovedtaler på den årlige HLT-konferansen som arrangeres av den kristne høyskolen Høyskolen for ledelse og teologi, opplyser skolen til Dagen.

Mukwege mottok i 2018 Nobels fredspris i Oslo sammen med irakiske Nadia Murad.

– Vi er veldig glade for at Mukwege kommer til HLT-konferansen. Han er et strålende eksempel på kristent samfunnsengasjement og på årets tema om skapende og produktiv ledelse, opplyser høyskolens rektor Arne Mella.

I høst stilte Mukwege som presidentkandidat i Kongo, men fredsprisvinneren fikk kun en oppslutning på drøye 1 prosent.