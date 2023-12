Bistandsadvokat Trude Marie Wold forteller til Bladet Vesterålen at klagefristen går ut nå i romjulen – og hun har levert klagen i tide.

– Fornærmede er ikke enig i henleggelsen. Dette er en traumatisk opplevelse for henne, og hun kan ikke gjøre annet enn å klage. Det er viktig for henne, naturlig nok, sier advokaten til avisen.

Hun sier det er en del ting i etterforskningen som etter deres syn ikke er helt på plass.

– Det er en del ting som burde ha vært ettergått – det som forklares, troverdighet og beruselsesgrad. Vi vil påpeke ting som burde ha vært gjort, sier hun.

Det angivelige overgrepet mot en kvinne i 20-årene skjedde i tilknytning til et busskur på Kleiva i Vesterålen mellom klokken 2 og 3 natt til søndag 30. oktober i 2022. Kvinnen anmeldte saken senere samme dag.

Saken ble henlagt 7. desember fordi politiet mente de ikke hadde tilstrekkelige bevis for at de fire mennene har gjort det de er anklaget for.

De fire ble varetektsfengslet i begynnelsen av november 2022, siktet for grov voldtekt, men alle fire ble løslatt i løpet av måneden.