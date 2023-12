Denne uken har styrene i Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og Afrikabanken vedtatt at Somalia har fullført de nødvendige kravene i reformprogrammet. Gjelden i landet blir redusert fra 64 prosent av BNP i 2018 til omtrent 6 prosent av BNP i 2023.

Somalias gjeld til Norge var på 16,2 millioner kroner. 10,8 millioner ble slettet i 2020. Restbeløpet blir samtidig ettergitt når kreditorene i Parisklubben sletter restgjelden.

– Somalierne viser en unik ståpåvilje og klare visjoner for gjenoppbygging av landet sitt. Sletting av gjeld åpner for nye muligheter til å investere mer bærekraftig i statsbyggingen med gunstige finansieringsvilkår. Det er veldig bra at Norge har bidratt til denne suksesshistorien, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).