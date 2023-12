Dette gjør de selv om ulykken ennå ikke er ferdig etterforsket.

– Ettersom norske entreprenører bruker de samme eller lignende byggeplassheiser som den som var involvert i den tragiske ulykken i Sverige, ønsker likevel Arbeidstilsynet å gi generell veiledning og råd til norske virksomheter, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Tilsynet ønsker at alle byggeplassheiser i landet får en grundig kontroll av en sakkyndig virksomhet eller en annen kompetent person.

– Montasjekontrollen skal være utført av en kompetent person som ikke har deltatt i monteringen av kranen, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet skriver at sertifisert sakkyndig kontroll skal utføres minst hver 12. måned, eller etter hendelser som har hatt betydning for sikkerheten

– Kontrollen bør utføres for at arbeidstakerne fortsatt skal vite at det er trygt å bruke heisene, sier Sørhaug.