– Etter mer enn 20 år, tenker jeg tiden er riktig for å levere stafettpinnen videre. Jeg ser fram til å få mer tid til egne aktiviteter, i tillegg til at jeg også får noe mer fritid. For Norsk Industri mener jeg det er gunstig at de som skal lede organisasjonen videre får god tid til å forberede seg på å blant annet gjennomføre et lønnsoppgjør til våren, sier 68-åringen i en pressemelding fra Norsk Industri.

Det var E24 som først meldte om saken. Overfor VG sier Lier-Hansen at han nå skal jobbe for Bellona.

– Jeg har alltid brent for det grønne skiftet. Jeg skal jobbe for at Norge skal få et bedre grønt fotavtrykk, ved å redusere utslipp av klimagasser uten å ødelegge norsk natur. Vi skal skape nye grønne bedrifter, ved å kombinere verdiskapning med miljø.

Lier-Hansen begynte i Prosessindustriens Landsforening (PIL) i 2002 og ble organisasjonens administrerende direktør i 2004. I 2006 ble PIL slått sammen med Teknologibedriftenes Landsforening til Norsk Industri med Lier-Hansen som administrerende direktør.