– Vi har hatt særlig fokus på om høyere levekostnader generelt påvirker også vår bransje. Så langt er konklusjonen at bilistene prioriterer å betale for bompasseringer, sier administrerende direktør Vidar Raa i SkyttelPASS, i en pressemelding.

På kundeservice har det heller ikke vært noen økning i forhold til hvor mange kunder som normalt ønsker å inngå nedbetalingsplan.

– Vi hadde ventet mer trøkk fra kunder som ønsker en viss fleksibilitet i betalingen, ettersom det er mange regninger som konkurrerer med hverandre i tiden vi nå er inne i, sier Raa.

Han er dog forberedt på at dette kan endre seg.

– Vi følger utviklingen nøye, og vil naturligvis forsøke å hjelpe de av kundene som får betalingsproblemer med å være fleksible. Det viktigste er at disse kundene selv tar kontakt om økonomien ikke strekker til, slik at ikke tilgangen til rabatter plutselig stenges ned. Vårt utgangspunkt er at det alltid finnes en løsning, sier Raa.