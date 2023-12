– Dette er en viktig sak som skal stå seg i mange år. Vi bruker derfor tiden det tar for å forhandle om saken i Stortinget, sier saksordfører Eigil Knutsen (Ap) til NTB.

Etter lange forhandlinger på overtid var det ventet at finanskomiteen på Stortinget skulle legge fram sin innstilling om grunnrente for landbasert vindkraft fredag, ett døgn på overtid.

På samme måte som spørsmålet om grunnrente for lakseoppdrett var et vanskelig tema for partiene å bli enige om, har heller ikke spørsmålet om beskatning av landbasert vindkraft vært enkelt for finanskomiteen.

Aktørene i bransjen har hatt sterke innsigelser mot regjeringens forslag, og har levert omfattende høringsinnspill i forkant av finanskomiteens drøftinger. Fredag ventet Fornybar Norge på en avgjørelse, men de tar utsettelsen til etterretning.

– Det er bra at komiteen tar seg tid til å bli enige. Vi håper den samles om en innstilling som bidrar til at det blir lønnsomt å bygge ut mer vindkraft, og som skjermer eksisterende kraftverk, sier kommunikasjonsdirektør Aslak Øverås i Fornybar Norge til NTB.