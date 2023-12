Det betyr at Helse Møre og Romsdal må forberede seg på at deres fire sykehus skal ta i bruk journalsystemet i april, skriver Adresseavisen.

Tidligere denne måneden ba styret i Helse Møre og Romsdal, som er et foretak under Helse Midt-Norge, om at innføringen skulle utsettes på grunn av problemene med systemet i Trøndelag. Nå avvises dette ønsket.

– Dette er krevende, både for styrene i de enkelte helseforetakene og ledelsene i helseforetakene, men det er nødvendig at vi står sammen og jobber sammen videre for en helhet for pasientene og innbyggerne i Midt-Norge, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge.

«En utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», vedtok styret onsdag.

Helse Midt-Norge frykter at en utsettelse i Møre og Romsdal kan gi økte ventelister i sykehusene og ramme sykehusøkonomien på en sånn måte at det går utover nødvendige investeringer i sykehusene de neste årene. Det er beregnet at en utsettelse i to år vil koste i underkant av en milliard kroner.