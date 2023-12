– For første gang er verdens land enige om at energisystemene skal bort fra fossile brensler, inkludert olje og gass. Dette er et gjennombrudd og setter en klar retning for alle land, sier klima- og miljøministeren, som deltok i forhandlingene i Dubai.

Norge gikk inn for en enda sterkere formulering som innebar å fase ut urenset fossil energi, men måtte til slutt nøye seg med «å omstille fra fossil til fornybar energi».