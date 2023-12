Frp-gruppeleder Magnus Birkelund bekrefter dette til Avisa Oslo og NRK.

– Samtalene er konstruktive. For Fremskrittspartiet er det viktig å sikre mer til eldreomsorg og veivedlikehold og sørge for god framkommelighet i byen, sier Birkelund til NRK.

Byrådet, som består av Høyre og Venstre, trenger flertall fra Frp og KrF for å få flertall for budsjettet. Bruddet i forrige uke skjedde etter at Frp takket nei til forslaget som ble lagt på bordet. De mente de ikke fikk nok gjennomslag for sine saker.

– Vi ønsker å se en tydelig forskjell fra det forrige byrådet gjennom å satse på saker som er viktig for innbyggerne i Oslo. Da er det synd at byrådet ikke har ønsket å komme oss mer i møte, sa Frps Birkeland.

Oslo-budsjettet, som gjelder for 2024, skal vedtas i Oslo bystyre på onsdag.