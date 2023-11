Widvey har vært styreleder i Statkraft siden 2016. Hun trekker seg etter eget ønske, skriver Statkraft i en pressemelding.

Også nestleder Peter Mellbye trer ut av styret. Ingelise Arntsen er valgt som ny nestleder.

– Som ansvarlig for forvaltningen av statens eierskap i Statkraft vil jeg takke Thorhild Widvey og Peter Mellbye for deres betydelige bidrag som styreleder og nestleder i Statkraft over snart 8 år. Statkraft har i disse årene videreutviklet og befestet sin posisjon som en ledende fornybaraktør både i Norge og internasjonalt. Widvey og Mellbye har begge vært sentrale i denne utviklingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styreleder i Statkraft, som er Europas ledende produsent av fornybar energi. Grønn energi er helt avgjørende for å løse klimautfordringene og å lykkes med energitransformasjonen Norge, Europa og verden er avhengig av, sier Bech Gjørv.

Krevde avgang

I april ba Fellesforbundet-leder Jørn Eggum om at næringsministeren byttet ut styrelederen, etter at det ble kjent at Statkraft at hadde utbetalt nesten fem milliarder kroner i bonuser på fem år til sine ansatte.

– Dette er sinnssykt, disse pengene tilhører fellesskapet. At vi skal utbetale sånne bonuser i et 100 prosent statseid selskap er perverst. Jeg blir kvalm. Det viser virkelig at dette har spilt fallitt og at det må politisk styring til, sa Eggum til Dagens Næringsliv.

Ingen kommentar

Widvey selv sa at hun ikke har noen kommentar til kravet om at hun må gå. Hun avviste å legge fram detaljer om bonusene, slik LO har bedt om.

– Detaljer om våre kompensasjonsordninger er ikke noe vi ønsker at våre konkurrenter skal få tilgang til, sa hun.