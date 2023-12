Mellom 2015 og 2019 hadde vi en sterk nedgang på 13 prosent i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, såkalt NCD. Nye tall viser at denne nedgangen har flatet ut, skriver FHI i en pressemelding.

Fra 2019 til 2022 var nedgangen kun på 2 prosent.

– Det har lenge vært en positiv utvikling der vi har sett en nedgang i for tidlig NCD-dødelighet i aldersgruppen 30–69 år i Norge. Nye tall viser at nedgangen har flatet ut, både hos menn og kvinner, sier lege og forsker Inger Ariansen ved FHI.

– De to største sykdomsgruppene, kreft og hjerte- og karsykdom, har størst betydning for den for tidlige NCD-dødeligheten, og vi ser en utflating for begge sykdomsgruppene, legger hun til.