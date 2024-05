Fra før av har det vært klart at tidligere Frp-politiker Kristian Dahlberg Hauge blir Trondheims første byrådsleder, mens Høyres Kent Ranum fortsetter som ordfører.

Torsdag ble hele det komplette byrådet presentert for første gang, skriver Adresseavisen og NRK.

Merete Baustad Ranum (H) blir byråd for helse og omsorg. Ferhat Güven (H) blir byråd for finans og næring. Line Fjørstad (MDG) tar over som byråd for klima, miljø og samferdsel, mens Christianne Bauck-Larssen (H) blir byråd for sosialtjenester.

Lucie Katrine Eidem (V) blir byråd for oppvekst, Trond Åm (V) blir byråd for kultur, mens Lars Viko Gaupset (MDG) blir byråd for byutvikling.