– En toppleder bør ikke sitte for lenge og i august har jeg vært leder for Helse Midt-Norge i ni år. Da passer det bra å trappe ned. Både organisasjon og jeg har godt av at det skjer endringer i toppledelsen etter en så lang periode, sier Slørdahl i en pressemelding.

Avgangen blir kjent bare dager før det svært omstridte journalsystemet Helseplattformen tas i bruk på fire av foretakets sykehus i Møre og Romsdal, skriver Adresseavisen.

– Det er ingen dramatikk i det at jeg melder min avgang nå. Jeg sitter til over sommeren slik at vi kommer godt i gang med rekruttering av ny toppleder, sier den avtroppende direktøren.