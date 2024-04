Torsdag kom varselet til de to flyttebyråene. Konkurransetilsynet mener at selskapene har hatt omfattende kontakt om konkrete flytteoppdrag.

– De har på ulike måter informert hverandre om kundeforespørsler, fordelt oppdrag og samordnet pris og øvrige vilkår før levering av tilbud til kunde, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

De varslede overtredelsesgebyrene er på 4.070.000 kroner og 840.000 kroner.

Konkurransedirektør Tina Søreide forteller at de ser svært alvorlig på saken.

– Når man henter inn flere tilbud på en tjeneste, er hensikten å dra nytte av en konkurransemekanisme. Fiktive bud undergraver poenget med konkurranse. Tilliten til anbudskonkurranser må bevares for å sikre beste kombinasjon av pris og kvalitet for kjøper, sier hun.

Den ulike størrelsen på overtredelsesgebyrene skyldes forskjellig omsetning hos flyttebyråene.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Foretakene har frist fram til 13. juni i år for å gi sine kommentarer til varselet.