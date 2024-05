Nylig åpnet Nordea for BankID-app til sine kunder, mens Sparebank 1 også er i ferd med å fase ut sin engangskode-app til fordel for BankID-appen.

– Fra 22. mars kunne også våre kunder begynne å bruke BankID-appen. Nordea ID-appen vil fortsatt kunne brukes, men vi tror at over tid vil kundene ha nytte av at alle banker har BankID-appen, sier leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa.

Det gjør at alle bankkunder nå får tilgang på samme tjenester for identifisering, i tillegg til tjenester som digitalt ID-kort i BankID-appen.

– Med dette blir det mulig for 4,5 millioner BankID-brukere å identifisere seg på samme måte på tvers av over 16.000 offentlige og private tjenester, sier administrerende direktør Øyvind Brekke i BankID Bankaxept AS.

BankID-appen har nå over 3,1 millioner brukere og ligger helt i toppen blant de mest nedlastede appene i både App Store og Google Play.