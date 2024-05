– En enstemmig lagmannsrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at det har funnet sted seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede, står det i dommen.

Den seksuelle omgangen skal ifølge Romerikes Blad ha skjedd flere ganger over to måneder, både på fastlegekontoret og hjemme hos pasienten.

Avisen skriver at legen mistet autorisasjonen sin i 2023.

Legen har hele tiden nektet for å ha hatt seksuell kontakt med pasienten. Hans forsvarer, advokat Gard Lier, forteller til Romerikes Blad at det nå blir gjort en vurdering på om saken skal ankes til Høyesterett eller ikke.

– Jeg tenker at dommen i all hovedsak viser at bevisbildet ikke er så tydelig som påtalemyndigheten har anført. Dommerne har også vært splittet når de har vurdert omfanget av bevisene, sier Lier.

I tillegg til fengselsstraffen må legen betale den fornærmede 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Når saken var oppe for Romerike og Glåmdal tingrett i fjor høst, ble han dømt til ett år og fire måneder i fengsel.