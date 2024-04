Senatet vedtok Ukraina-pakke

Et klart flertall i det amerikanske Senatet stemte for den store støttepakken til Ukraina. Vedtaket inkluderer støttepakker til Israel og Taiwan. Allerede før opplesingen av stemmene var ferdig, ble det klart at det var nok ja-stemmer til å vedta hjelpepakkene.

Støttepakken til Ukraina er på 61 milliarder dollar. Vedtaket inkluderer en støttepakke til Taiwan på 8,1 milliarder dollar og 13 milliarder i militær hjelp til Israel. Israel får også drøyt 9 milliarder dollar i humanitær bistand til Gaza og andre utsatte grupper og 3,6 milliarder til å styrke sikkerheten.

Støttepakken ble vedtatt i Representantenes hus lørdag etter uker med forsinkelser og debatt. Joe Biden lover å gi sitt formelle samtykke raskt og begynne å sende våpen denne uken.

Rykket ut til mulig skudd på utested i Oslo

Politiet rykket natt til onsdag ut til et utested i Oslo etter å ha fått melding om et mulig skudd. Ingen ble skadd i hendelsen.

– Det er tegn på stedet som antyder at et slags prosjektil har løsnet, sa operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt til NTB like etter klokken 2.

Politiet meldte om hendelsen klokken 1.52 etter å ha fått melding klokken 1.21. Ifølge Sannes var det en gjest på utestedet som ringte inn og fortalte at et skudd eller noe lignende hadde gått av inne på utestedet.

Politiet fikk ikke umiddelbart kontroll på noen gjerningspersoner og ønsket ikke å gå ut med flere detaljer av hensyn til etterforskningen.

Studentprotest mot Argentinas president

Studenter som er misfornøyde med budsjettkuttene til høyere utdanning i Argentina leder an i den hittil største demonstrasjonen mot president Javier Milei.

Tirsdag var hundretusener ute i gatene i hovedstaden Buenos Aires for å protestere mot regjeringens kutt i midlene til landes statlige universiteter.

Demonstrasjonen er den hittil største mot president Mileis omfattende sparetiltak. Den føyer seg inn i den økende spenningen som følge av de kraftige kuttene, som er innført for å lempe på budsjettunderskuddet. De får også store konsekvenser for argentinerne, ikke minst innen offentlig sektor.

Russisk viseminister mistenkt for korrupsjon

En viseminister i det russiske forsvarsdepartementet er pågrepet etter mistanker om at han har tatt imot bestikkelser, opplyser påtalemyndigheten.

Russiske medier melder at 48 år gamle Timur Ivanov risikerer opptil 15 års fengsel. Han har vært en av landets viseforsvarsministre siden 2016. Ansvarsområdene inkluderte eiendomsforvaltning og innkvartering og helsetjenester for landets soldater.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu er informert om pågripelsen.