I tillegg er de dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen i 30-årene, ifølge dommen fra Buskerud tingrett.

Dagen har vært i kontakt med ekteparet etter at dommen falt, og til avisen forteller de at de kommer til å anke.

Paret utsatte ifølge dommen kvinnen for alvorlig og gjentatt psykisk og fysisk mishandling, blant annet ved å utsette henne for vold, tvang og begrensning i bevegelsesfrihet. De stengte både kjøleskap og vannkran og lot henne til tider bare ha en vannflaske.

Ekteparet har ikke bestridt handlingene, men sa det var for å hjelpe kvinnen, som kom til dem frivillig. De erkjente seg ikke skyldige etter tiltalen.

De to er svært religiøse og har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra «onde ånder». I ettertid har hun hatt stort behov for helsehjelp, ifølge dommen.