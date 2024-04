Det kommer fram i en fersk dom fra Oslo tingrett, ifølge Aftenposten.

Kvinnen fikk noe strafferabatt fordi hun erkjente forholdene under rettssaken i januar.

Hendelsen skjedde på E6 ved Mortensrud i Oslo 2. juli 2022. Påkjørselen førte til at bilen kom ut av kontroll og landet på taket. I bilen satt blant andre Lars Thorsen, som er leder for den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

En av passasjerene ble påført et brudd i ryggen, mens de øvrige passasjerene fikk lettere skader.

Brente Koranen

Tidligere den samme lørdagen hadde Sian-lederen brent Koranen utenfor en moské. Politiet gikk tidlig ut med at de trodde motivet for påkjørselen var koranbrenningen.

Koranen hadde blitt påtent i et veikryss på Mortensrud i Oslo. En video som viser koranbrenningen, viste at flere kom til på stedet, og at det oppsto amper stemning før Sian-lederen og hans følge kjørte videre.

Da bilen til Sian-lederen kjørte av gårde skal de to kvinnene ha fulgt etter dem ut på E6 ved Mortensrud. På ett tidspunkt stoppet de to kvinnene opp, og den ene skal ha gått ut av bilen med en kniv i hånden.

Ute på E6 krasjet de deretter inn i Sian-lederens bil så den veltet og havnet på taket. Videoopptak av hendelsen som NTB har sett, viste at kvinnene kjørte i høy fart mot Sian-lederen og hans følge i en rundkjøring. Kvinnene dro deretter fra stedet.

– Angrep på ytringsfriheten

I januar fikk kvinnen som eide bilen, en tilsvarende dom som det sjåføren nå har fått. I dommen skrev retten at bileieren ikke medvirket fysisk til ulykken, men at lyd og bilder fra videoer viste at hun medvirket psykisk.

John Christian Elden, som er bistandsadvokat for de fem i Sian-bilen som ble påkjørt, har tidligere uttalt at de ser på hendelsen som et angrep på ytringsfriheten.

– Mine klienter har det bra. De har kommet fra angrepet trygt og greit, men er forundret over at et slikt angrep på ytringsfriheten kan finne sted i Norge, samtidig som de er glade for at PST og politiet alltid beskytter dem, sa Elden til Dagbladet kort tid etter påkjørselen.

Elden var også senere kritisk til at det ble tatt ut tiltale for grov kroppsskade og ikke drapsforsøk.