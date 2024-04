I 2023 registrerte forsikringsbransjen nær 12.000 båtskader til en samlet erstatningssum på 662 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge. Havarier kostet 342 millioner kroner. Mange skader kan ha oppstått gjennom vinteren.

Før man setter båten på vannet, bør man sjekke at skuta er i orden både utvendig og innvendig, råder de ulike selskapene som forsikrer småbåtene.

Har båten ligget ute hele vinteren, må den også sjekkes grundig. Hos Krogsrud Marine Service i Drøbak ser de problemer hos båter som har ligget på vannet.

– Etter en lang vinter må du alltid ta høyde for at det vil være noe som ikke fungerer. Når båteieren starter opp motoren som har ligget i sjøen hele vinteren, så har vi hatt episoder der sjøvannssystemet ikke klarer å dra igjennom kjølevann til motorens kjøling fordi groe under båten tetter inntaket, sier båtmekaniker Tjøstel Krogsrud til Frende forsikring.

Tung snø, som det i år har vært mye av mange steder, har også gitt skader på båter både på land og i sjøen.

Den store Båtlivsundersøkelsen 2023 viser at i mer enn hver fjerde husstand eier man en eller flere båter.