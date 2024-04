– Nord Universitets konklusjon og begrunnelse er veldig uheldig for både Ingvild Kjerkol og for regjeringen. Jeg har derfor stor forståelse for at hun velger å gå av i dag, sier Trøen til NTB.

Høyre-politikeren leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun sier hun har satt stor pris på å ha Kjerkol som kollega de siste årene, tross politiske uenigheter.

– Jeg vil takke Kjerkol for samarbeidet i hennes rolle som helseminister, og ønsker henne alt godt, sier Trøen.