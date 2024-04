Politiet etterforsker drap i Halden – mistenkt sendt til sykehus

En person er død etter en voldshendelse i Halden lørdag kveld. En mistenkt person er innlagt på Kalnes sykehus med lettere skader, opplyser politiet. Politiet ble varslet om saken rundt klokken 22.30 li går kveld.

– Avdøde ble funnet innendørs. Politiet etterforsker saken som drap, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Dette er den 20. drapssaken norsk politi har fått i hendene så langt i år, viser NTBs oversikt over drap i 2024. Til sammen er 25 personer blitt drept.

Alvorlig snøscooterulykke i Telemark

En mann er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med alvorlige skader etter en snøscooterulykke på Møsvatn i Vinje kommune i Vest-Telemark. Mannen var ikke bevisst da redningshelikopteret kom fram, men han var i live da han ble fløyet til sykehus, ifølge politiet. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 1.33 i natt. Politiet var på plass på ulykkesstedet halvannen time senere.

– Det er store avstander her, men vi kjørte opp med snøscooter, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Øst politidistrikt til NTB.

Mann skulle skli på trappegelender – falt fra fjerde etasje

En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter å ha falt tre-fire etasjer ned på et steingulv inne i en bygning i Fredrikstad sentrum i natt.

– Det fremstår som en ulykke. Han skulle skli ned på et trapperekkverk innendørs og falt ned, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB

Mannen ble kjørt i ambulanse til Kalnes sykehus, og han var da ved bevissthet.

Kvinne kjørte inn i barnebursdagsselskap i USA

Et søskenpar på fem og åtte år er døde etter at et kjøretøy kjørte gjennom en bygning nær Detroit i USA, der barn og voksne var samlet til barnebursdag. 15 andre ble skadd, flere av dem alvorlig.

Bursdagsfeiringen fant sted i en bygning tilhørende en båtklubb i Berlin Township like sør for Detroit. Sjåføren av kjøretøyet, en 66 år gammel kvinne, ble pågrepet, mistenkt for å ha kjørt i beruset tilstand.

Sju savnet etter kollisjon mellom militærhelikoptre

Et mannskap på sju er savnet etter at to helikoptre fra den japanske marinen har kollidert og styrtet i Stillehavet. Helikoptrene, begge av typen SH-60K, drev nattlig trening over havområdene sør for Tokyo, nær øya Tori-shima, da de kolliderte i luften og styrtet.

Hvert av helikoptrene hadde et mannskap på fire om bord. En av de åtte er reddet, men de øvrige sju er savnet, opplyser japanske myndigheter.

Trumps valgkampkasse vokser

Donald Trump samlet i mars måned inn 15 millioner dollar til valgkampen sin, mens han i februar samlet inn 11 millioner dollar. Men han ligger langt bak Joe Biden, som samlet inn 53 millioner dollar i februar og 43 millioner dollar i mars.

Bidens valgkampkasse er nå på totalt 85 millioner dollar, mens Trumps totale beløp så langt er på 45 millioner dollar. De to kandidatenes valgkampteam må hver måned levere inn oversiktene til USAs føderale valgkommisjon.