Den fem kvadratkilometer store øya har en befolkning på om lag 100 mennesker. I tillegg bor det ville geiter på øya, og de er i ferd med å bli et stort problem, skriver CNN.

For 20 år siden tok en av Alicudis innbyggere med seg noen geiter til øya. På et tidspunkt slapp han den lille geiteflokken løs, og de var ikke til bry for noen. De gikk fritt rundt og gresset. De ble også et postkortmotiv for å vise idyllen på øya.

Men nå er idyllen borte, for geitene har formert seg så mye at det nå er seks ganger så mange geiter som mennesker på øya.

De er til stor sjenanse og bry, og ordfører Ricardo Guillo sier til CNN at alle som har tilgang til en båt, kan komme til Alicudi og hente seg en geit.

De må bare fange geita selv og betale 16 euro i avgift for å få offisiell tillatelse til å ta dyret med seg.