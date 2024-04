Storebrand gikk i fjor til kontrollorganet Esa for å få vurdert om manglende anbud ved anskaffelse av offentlig tjenestepensjon er et brudd på EØS-avtalen.

Forsikringsselskapet har forsøkt å etablere seg i markedet for kommunal tjenestepensjon siden 2019, et marked hvor kommunenes pensjonsselskap KLP har tilnærmet monopol. Kun tre ganger siden 2019 har kommunene lyst ut tjenestepensjon på anbud.

I en foreløpig vurdering fra Esa får Storebrand medhold i at offentlig tjenestepensjon er en regulær anskaffelse der kommuner og helseforetak skal gjennomføre anbud.

Ønsker avklaring

Esa mener at kommunenes og helseforetakenes pensjonskontrakter skulle ha vært på anbud ved innføringen av den nye pensjonsordningen, SGS 2020.

Flere kunder med tidsbestemte kontrakter har forlenget disse i strid med anskaffelsesregelverket.

– Pensjon er kommunenes største innkjøp. Vårt hovedbudskap har hele tiden vært at tjenestepensjon er omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser, sier Jon M. Hippe, leder i offentlig sektor i Storebrand.

– Vi har ønsket en avklaring slik at det norske regelverket etterleves, og at kommuner og helseforetak gjennomfører anbud. Derfor er Esa foreløpige konklusjoner svært viktige og gir et klart signal til norske myndigheter, sier han.

– God dialog

Ifølge Storebrand mener Esa at kommuner og helseforetak har brutt anskaffelsesregelverket, bortsett fra dem som har gjennomført anbudskonkurranser.

Til sammen anslår Esa at om lag 370 offentlige kunder har utvidet sine avtaler med KLP i strid med anskaffelsesreglene.

Kommunaldepartementet understreker at det ennå ikke er fattet en konklusjon i saken.

– Brevet fra Esa med foreløpige vurderinger er en del av undersøkelsen av saken og oppfølging av tidligere korrespondanse mellom Esa og Norge, sier fungerende kommunikasjonssjef Jenny Kanestrøm Trøite.

– Norske myndigheter vil svare på brevet, og vi har god dialog med Esa om sakens kompliserte rettslige og faktiske spørsmål, understreker hun.

Norge har fått utsatt frist til 15. juni med å komme med sitt tilsvar til Esas vurdering. Den opprinnelige fristen var 29. april.

Vil ta tid

Pensjonsselskapet KLP sier det trolig vil ta tid før det kommer en endelig avgjørelse fra Esa.

– Esa er fortsatt i en forberedende fase der de samler informasjon, og de har invitert Norge til å komme med innspill, sier informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs i KLP.

– Sånn vi har forstått det, kommer det til å ta tid før det kommer en avgjørelse i saken, tilføyer hun.

Storebrand sier imidlertid at de forventer at myndighetene følger signalene som hittil har kommet fra EU-organet.

– Vi venter nå at norske myndigheter følger signalene fra Esa slik at marked for offentlig tjenestepensjon kan normaliseres, sier Hippe.