Nemnda for studentsaker har enstemmig vedtatt at Ingvild Kjerkol jukset i sin masteroppgave i 2021. Sylvi Listhaug mener det er alvorlig at jukset skjedde da Kjerkol var politiker.

– Med forbehold om at dette blir det endelige vedtaket i saken til Ingvild Kjerkol, bør Støre vurdere om han har tillit til henne som landets helse- og omsorgsminister, sier Listhaug i en pressemelding.

Listhaug minner om at Jonas Gahr Støre i januar mente det var en riktig avgjørelse av Sandra Borch å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister i en tilsvarende sak. Hun mener det er underlig dersom disse sakene behandles forskjellig.

– Det som gjør denne saken alvorlig og svært spesiell, er at jukset skjedde da Ingvild Kjerkol satt som helsepolitiker på Stortinget i 2021, og som omhandlet et tema Kjerkol senere ble statsråd på. Nå må alle skandalene under Støres ledelse ta slutt. Jeg er bekymret for at dette blir enda en sak som i verste fall kan svekke legitimiteten og tilliten til norske politikere, sier Listhaug.