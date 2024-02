Sykehuset Telemark i Skien har 22 syke barn på 18 senger, hovedsakelig smittet av RS-viruset. Ullevål sykehus i Oslo har en hel avdeling fylt opp, mens også Haukeland i Bergen og Stavanger universitetssjukehus merker økende pågang, melder NRK.

RS-viruset er et forkjølelsesvirus som kan gi alvorlige infeksjoner hos små barn, spesielt de under tre måneder. Smittede barn kan få pusteproblemer og trenger ofte pustehjelp.

– Nå begynner RS å komme. Det vil bli det dominerende viruset i løpet av få uker, sier klinikksjef Ansgar Berg ved barneavdelingen hos Sykehuset Telemark. Sykehusets barneavdeling er nå full.

– Danmark ligger rundt seks uker foran oss og har hatt toppen sin. Vi forventer å nå toppen vår om to til tre uker, sier han.

Klinikksjefen understreker at det er viktig at foreldre som har spedbarn, tar forholdsregler. Det er viktig med god hoste- og håndhygiene og å holde avstand hvis man er syk, spesielt for de aller minste barna.

– Hold dem unna syke mennesker, og unngå å ha med veldig små barn innendørs, som på kjøpesenter, sier han.