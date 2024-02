Fra før har det allerede blitt bestemt at Kråkerøybrua, som forbinder Kråkerøy med fastlandet i Fredrikstad, skal stenges.

Politiet meldte like før klokken 4.30 om at det brant i tredje etasje i bygget, og at det var tett røyk på stedet.

Brannen har siden slått gjennom taket, og brannvesenet har valgt å evakuere tre personer fra nærliggende leiligheter, i tillegg til hotellet.

– Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer, sa operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt til NTB ved 4.30-tiden.

Klokken 4.53 meldte politiet at både slukking og evakuering hadde startet. De ber beboere holde vinduer lukket og ikke oppsøke røykfylte områder.