Dagbladet har vært i kontakt med Oslo-politiet som forteller at de er varslet om en aksjon mellom klokka 8 og 10 og anser demonstrasjonen for lovlig, selv om den ikke er på Eidsvolls plass foran Stortinget der normalt demonstrasjoner foregår.

Inngangene blokkeres ikke, og det er ikke problemer med å komme inn på Stortinget, men politikere på vei til jobb måtte gå mellom demonstranter på begge sider av fortauet.

Flere forslag knyttet til krigen i Gaza skal behandles i Stortinget torsdag. Blant annet forslag om sanksjoner og våpenembargo mot Israel.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har varslet at de kommer til å stemme mot alle forslagene, og det vil dermed få et stort flertall mot seg.

Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust, som er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, sa onsdag til NTB at Norge jobber på alle fronter for å få stoppet krigen, men at han er redd sanksjoner kunne stilt oss helt på sidelinjen i dette arbeidet.

Voteringen om Gaza-forslagene er klokka 14.