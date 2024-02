Starten på dragens år

I dag feirer kinesere over hele verden nyttår. 10. februar er nemlig starten på dragens år. Den kinesiske kalenderen er basert på en tolvårig syklus, der hvert år er knyttet til et dyr. Fra og med i dag hersker den mystiske dragen i den østlige dyrekretsen – og bringer med seg velstand og lykke.

Hvem får utfordre Putin?

Den russiske valgkommisjonen legger i dag fram en liste over presidentkandidater. Vladimir Putin er selvskreven, mens utfordreren Boris Nadezjdin sier han har fått nei til å stille. Selve valget holdes 17. mars, og det er ventet at Putin blir valgt for en femte periode.

Arbeidsgruppe til Tsjernobyl

En internasjonal arbeidsgruppe som ledes av den tidligere svenske utenriksministeren Margot Wallström og Andrij Jermak, lederen for Ukrainas presidentkontor, besøker Tsjernobyl. De jobber med å vurdere miljøkonsekvensene av krigen i Ukraina.

Filmprisutdeling i USA og Spania

Produsentforeningen Directors Guild of America (DGA) avholder sin årlige prisutdeling. Årets utdeling er den 76. i rekken. DGA representerer regissørene i både spillefilm og TV-serier, og filmen som vinner beste spillefilmregi, går ofte videre til å vinne Oscar for beste film. Det vakte reaksjoner da Barbie-regissør Greta Gerwig ikke ble Oscar-nominert, men hun er nominert av DGA. I Spania deles for øvrig Goya-prisene ut, det er den spanske versjonen av Oscar. Prisene deles ut for 38. gang.

VM i skiskyting fortsetter

I VM i skiskyting er det i dag herrenes sprintdistanse over 10 kilometer som skal gå av stabelen i Nove Mesto. Her er nesten alle på Norges lag medaljekandidater. I fjor ble det trippel norsk på distansen, og Johannes Thingnes Bø er tittelforsvarer.

Haaland jakter nye scoringer mot Everton

I engelsk Premier League skal tittelforsvarer Manchester City i aksjon mot nedrykkstruede Everton. For Manchester-laget jakter Erling Braut Haaland nye scoringer mot gjestene fra Liverpool. Sett med norske øyne er det lov til å håpe at også Oscar Bobb får spilletid av Pep Guardiola. Sander Berge og hans Burnley får en tøff bortekamp mot serieleder Liverpool, mens Brentford, med Kristoffer Ajer på laget, spiller borte mot Wolverhampton. Øvrige Premier League-kamper i dag: Fulham – Bournemouth, Luton – Sheffield United, Tottenham – Brighton, og Nottingham Forest – Newcastle.