Den finsk-russiske hannulven, som har fått navnet V1157, ble fanget og merket 18. desember. Siden har Statens Naturoppsyn fulgt ulvens bevegelser. Det ble antatt at den ville flytte på seg, men det skjedde ikke.

Nå er frykten at ulven skal etablere seg i området, melder Østlendingen.

– Vi vurderer at risikoen for at ulven vil etablere seg i områdene er økende for hver dag som går, skriver Miljødirektoratet i informasjonsbrev som er sendt til blant annet Elverum kommune.

Hannulven regnes som genetisk verdifull fordi den kan bringe nye gener inn i den svensk-norske ulvestammen og redusere innavl i bestanden.

Nå vil direktoratet forsøke å fange ulven på nytt. Målet er å flytte den til områder innenfor ulvesonen. Det samme skjedde sist gang en finsk-russisk ulv kom inn i Norge i 2019.

Flytteforsøket skal iverksettes så snart det er mulig, skriver direktoratet.

Den aktuelle hannulven ble første gang identifisert fra DNA i en innsamlet skitprøve i Funäsdalen i Sverige 19. oktober i fjor. Den 4. desember dukket ved innsjøen Rogen, kun en kilometer fra grensen til Norge.