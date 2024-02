– Toget har kjørt på en elg. Vi har sendt ut et hjelpetog som skal være fremme hvert øyeblikk. Det vil se til toget, og hjelpe det å komme av gårde igjen, sier pressevakt Kirsten McDonagh i Bane Nor til Bergensavisen.

Hun sier at det per nå er full stans i togtrafikken på strekningen. Toget var på vei fra Bergen til Oslo.

Klokken 22.57 får avisen opplyst at hjelpetoget har vært på stedet, og at toget kan kjøre videre for egen maskin i løpet av kort tid.