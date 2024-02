ICJ-høring om Palestina

FN-domstolen holder i dag et åpent rettsmøte om de juridiske konsekvensene av Israels politikk og praksis i de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem. Over 50 land skal holde innlegg foran dommerne. Bakgrunnen for rettsmøtet er en anmodning fra FNs hovedforsamling som i 2022 ba Den internasjonale domstolen (ICJ) om en rådgivende, eller ikke-bindende, uttalelse om okkupasjonen.

EUs utenriksministre møtes

EUs utenriksministre samles i EU-hovedstaden Brussel i dag for å diskutere situasjonen i Ukraina, på Gazastripen og Sahel. Den avdøde russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs kone Julia Navalnaja besøker møtet. – Mandag ønsker jeg Julia Navalnaja velkommen på møtet, og EUs ministre kommer til å sende en sterk støtteerklæring til frihetsforkjempere i Russland, samtidig som de hedrer Aleksej Navalnyjs minne, uttaler EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Von der Leyen holder pressekonferanse

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen holder en pressekonferanse i Berlin i dag. Det er da ventet at hun vil kunngjøre at hun stiller for fem nye år som leder for EU-kommisjonen. Kunngjøringen ventes i forbindelse med mandagens møte i hennes parti CDU i den tyske hovedstaden. Partiet må foreslå henne som kandidat for at hun skal kunne gjøre det. Von der Leyens nåværende periode utløper 31. oktober i år.

Etterretningssjefen foredrar om trusler mot Norge

Forsvarets etterretningstjeneste skriver i årets trusselvurdering at vi i dag står overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden. Utviklingen framover er usikker, samarbeidet mellom autoritære stater øker. Den internasjonale rettsordenen svekkes, og verden ruster opp. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for E-tjenesten, holder foredrag om truslene hos Oslo Militære Samfund.

Styret i museet Kode i Bergen behandler kuttplaner

Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen må kutte rundt 16 millioner kroner i årlige utgifter. Direktør Petter Snare samlet de ansatte til krisemøte fredag. På møtet la han fram en plan for prosessen videre. Hvordan kuttene skal tas, er ikke avgjort, men i dag skal styret behandle saken. Kode omfatter fire museumsbygg i Bergen sentrum langs Lille Lungegårdsvann og komponisthjemmene til Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg utenfor sentrum.