Breivik saksøkte staten fordi han mener soningsforholdene hans bryter med menneskerettighetene, men tapte saken i Oslo tingrett.

Storvik sier at han er uenig i dommen.

– Retten legger avgjørende vekt på at Breivik har utstrakt kontakt med fengselsbetjenter, men vi mener at det ikke kan forsvare en så lang isolasjon. På grunn av jobben har ikke betjentene lov til å etablere en relasjon med ham, sier Storrvik til NTB.

Han sier at avgjørelsen om å anke dersom Breivik ikke vant fram, ble tatt allerede på forhånd. Forsvarsadvokaten mener at en yttergrense for isolasjon er nådd i soningen.

– Retten mener at isolasjonen kan presses lenger ut i tid, fordi han har så mye kontakt med betjenter. Der står uenigheten, sier han.

Breivik, som nå kaller seg Fjotolf Hansen, ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker mistet livet i angrepene.