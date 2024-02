– Politiet etterforsker på stedet for å finne ut av årsaken. Per nå er det lite sannsynlig at noe kriminelt har skjedd, sier operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad , som omtalte hendelsen først.

Ifølge avisen er det ikke avklart hvem avdøde er, men personen skal ikke ha noe tilknytning til adressen vedkommende ble funnet utenfor.

Personen ble erklært død på stedet.

I en pressemelding opplyser politiet at avdøde er en eldre mann, samt at avdøde vil bli obdusert.

Til NTB forteller operasjonslederen at politiet fikk melding om hendelsen klokken 08.15, og at det var tilfeldig forbipasserende som varslet nødetatene.

Politiet jobber med å avklare identitet på avdøde.