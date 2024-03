Våpenvisitasjonen ble gjennomført mellom klokken 21.30 og 23.30. I alt ble 336 personer kontrollert.

– Det ble tatt beslag i to kniver under visitasjonen, disse personene anmeldes for bæring av kniv på offentlig sted, opplyser operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt.

Våpenvisitasjon på offentlig sted gjennomføres med hjemmel i politiloven paragraf 7a.