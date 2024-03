– Vi har fått opplysninger om at det har gått et nødanrop og vi er kjent med at godstoget kan ha kjørt på rødt og at en avledende veksler slo inn, sier avdelingsdirektør Ida Hogganvik Grøndahl i Statens havarikommisjon til VG.

Det var fredag kveld at et godstog med 25 vogner sporet av ved Arna stasjon utenfor Bergen.

Ifølge havarikommisjonen fungerer en avledende sporveksler som et sikkerhetstiltak som får toget til å spore av – og dermed forhindre potensiell kollisjon med møtende tog.

Det er foreløpig uklart om rekkefølgen av disse to hendelsene, altså om nødanropet ble slått før eller etter toget kjørte på den avledende sporveksleren.

– I dette tilfellet svingte toget av mot høyre og sporet av, sier Grøndahl.

Avsporingen skjedde fredag kveld utenfor en 2,2 kilometer lang tunnel, ifølge Bergens Tidende. Vest politidistrikt meldte om ulykken ved 19.25-tiden. Ingen kom til alvorlig skade.

Politiet har åpnet etterforskning etter togulykken.