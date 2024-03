Det førte til mer smitte og flere innleggelser når influensasmitten kom tilbake etter pandemien, skriver Folkehelseinstituttet (FHI), som har innhentet serumprøver fra før og etter pandemien.

Av dem kommer det fram at de yngste barna har slitt mer med influensa etter pandemien, enn de gjorde før.

Samtidig skriver FHI at serumprøver fra høsten 2023 viste en øking i beskyttende antistoffer hos de yngste av oss, hvilket tyder på at barna har hentet inn noe av den manglende beskyttelsen etter pandemien. Samtidig reflekterer det også høye smitteforekomsten i 2022/2023-sesongen.

– De yngste bør likevel følges nøye fremover. Vi anbefaler spesielt barn med underliggende sykdommer som gjør dem utsatt for alvorlig sykdom å vaksinere seg i forkant av influensasesongen, sier Even Fossum, forsker ved Avdeling for Virologi ved FHI.

Studien har satt søkelys på en type beskyttende antistoffer, og den viser dermed ikke bredden av immuniteten mot influensa, skriver FHI.

Generelt har det vært stabil immunitet mot influensa etter pandemien i de fleste aldersgrupper. Det skyldes blant annet en endring i viruset.

Dessuten ble eldre bedre beskyttet som følge av en tilleggseffekt av influensavaksinasjon. Det ga en økning i beskyttende antistoffer som også fungerer mot nyere influensavarianter, sier Fossum.