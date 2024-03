Norges Bank offentliggjør rentebeslutning

I dag offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. Det er ikke ventet at det skjer noen endringer i renten i denne omgang, men det knytter seg spenning til hva Norges Bank sier om veien videre – som kommer fram i pengepolitisk rapport.

Styringsrenten til Norges Bank er blitt satt opp 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021. Styringsrenten nå er på 4,5 prosent.

Stortinget vedtar pensjonsforlik

For to uker siden kom regjeringspartiene Ap og Sp til enighet med de andre stortingspartiene om fremtidens pensjon. Forliket har et bredt flertall bak seg og kommer derfor etter alle solemerker til å bli vedtatt når forslaget i dag skal voteres over i Stortinget. Regjeringen og opposisjonen er blitt enige om at pensjonsalderen skal økes gradvis fra og med 1964-kullet.

Rapport om helserisiko knyttet til grillmat

I dag blir det presentert en rapport om helserisikoen knyttet til grillmat. Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har vurdert stoffer som dannes ved grilling, grilltype og metode og sammenlignet risiko for grilling og stekt mat. Rapporten, som er bestilt fra Mattilsynet, blir presentert klokken 12.

Rapport om forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Folkehelseinstituttet (FHI) legger klokken 7 fram en rapport om forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett. Dette kan være antibiotika, midler mot lakselus, midler mot innvollsorm, midler mot overflateinfeksjoner og bedøvende midler brukt i norsk fiskeoppdrett.

Bruken av midler mot lakselus har variert mye de siste ti årene. Fra 2010 til 2015 var det utbredt bruk av lakselusmidler på grunn av økende forekomst av resistens hos lakselus mot de ulike midlene. I dag står medikamentfrie bekjempelsesmetoder for den største andelen behandlinger mot lakselus.

Filmkritikerprisen 2023 deles ut

Norsk Filmkritikerlag deler i dag ut den årlige Filmkritikerprisen for beste norske langfilm i kinodistribusjon i det foregående kalenderår. I tillegg skal kritikerne dele ut pris til beste skuespiller og beste fagfunksjon i en norsk film innen samme periode. Utdelingen finner sted i Oslo klokken 12.

EU-toppmøte i Brussel

EU-landenes ledere samles til toppmøte i Brussel både i dag og i morgen. De store spørsmålene på møtet blir hvordan man kan pumpe opp forsvarsinvesteringene i Europa og sikre fortsatt våpenstøtte til Ukraina. Ifølge et utkast til slutterklæring som NTB har fått innsyn i, kan utfallet bli at Ukraina får mer våpen, raskere.

Overgang til krigsøkonomi ventes også å bli tema. I forkant av møtet skriver EU-president Charles Michel i et brev til EU-toppene at det er på tide med et paradigmeskifte. – Nå som vi står overfor den største sikkerhetstrusselen siden andre verdenskrig, er det på høy tid at vi tar radikale og konkrete grep for å være forsvarsberedte og sette EUs økonomi på «krigsfot», skriver Michel. Russland har for lengst innført en krigsøkonomi, der landets våpenindustri produserer uten stans.

Britisk rentebeslutning

Den britiske sentralbanken Bank of England kommer med sin rentebeslutning klokken 10. I går ble det kunngjort at inflasjonen i Storbritannia falt til 3,4 prosent i februar. Nedgangen er på 0,6 prosentpoeng fra 4 prosent i januar. Inflasjonstallene kan påvirke rentebeslutningen, men analytikere tror sentralbanken likevel lar rentenivået være uendret. Det er fortsatt på sitt høyeste nivå på 16 år.

Blinken besøker Egypt

USAs utenriksminister Antony Blinken er på rundreise i Midtøsten. I går var han i Saudi-Arabia, der han møtte landets de facto leder Mohammed bin Salaman. I dag fortsetter han til Egypt. Forsøk på å få i stand en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen er tema for samtalene, opplyser den amerikanske utenriksministerens talsmann Matthew Miller. Også planer for Gazas framtid skal diskuteres. I morgen reiser Blinken videre til Israel.

Ishockey: Flere kan bli klare for NM-semifinaler

I dag kan tre lag bli klare for NM-semifinalene i ishockey: Stavanger, Storhamar og Vålerenga. De tre lagene leder alle 3–0 i sine kamper mot henholdsvis Lillehammer, Lørenskog og Stjernen. Det spilles best av sju kamper i kvartfinalen. I tillegg spilles oppgjøret Frisk Asker – Sparta, der askerlaget leder 2–1 i kamper.