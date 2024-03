Fredag ble det kjent at Manshaus-saken blir gjenopptatt etter at en sakkyndigrapport konkluderer med at Manshaus var psykotisk da ugjerningene ble begått i 2019.

Forsvareren Unni Fries sier han ble innlagt i fjor vinter med psykose. Han var innlagt noen måneder før han ble utskrevet og ført tilbake igjen til fengselet.

– Han tar avstand fra de holdningene han ga uttrykk for under rettssaken, i tiden forut, og på tiden han begikk disse handlingene, sier Fries.

– Når han ikke er psykotisk, så er han klar at de forestillingene han hadde om verden og sin plikt til å handle på de forestillingene, er en del av hans sykdomsbilde og hans sykdom.

Hun la til at Manshaus håper han får behandlingen han trenger.