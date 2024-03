Dermed er inflasjonen i Storbritannia nå på det laveste nivået siden september 2021. Men den er fortsatt et godt stykke over sentralbanken Bank of Englands inflasjonsmål på 2 prosent.

Prisveksten på 3,4 prosent i februar er målt i forhold til samme måned i fjor. Inflasjonen var litt lavere enn markedets forventning om 3,5 prosent, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Torsdag kommer Bank of England med ny rentebeslutning. Eksperter venter at banken lar renta ligge på 5,25 prosent og at et rentekutt først kommer i august.

Finansminister Jeremy Hunt er godt fornøyd med de seneste inflasjonstallene.

– De viser at vi er på vei mot bedre økonomiske tider, sier han i en uttalelse onsdag.