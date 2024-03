– Politiet har foretatt ytterligere kriminaltekniske undersøkelser i lavvoen hvor levningene etter avdøde ble funnet, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Kvinnen som er siktet for drap eller medvirkning til drap, blir fredag framstilt for varetektsfengsling. Hun har samtykket til at fengslingsmøtet går som kontorforretning, men samtykker ikke til videre fengsling, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at de fortløpende avhører vitner ved nye funn i saken. Siktede er avhørt på nytt, og hun har blitt konfrontert med de nye funnene.

– Politiet kan ikke gå inn på hva kvinnen har forklart, eller hvilke nye opplysninger vi har fått, sier Nytrøen.

Den endelige obduksjonsrapporten etter drapet er ikke fullført ennå.

Nytrøen sier de fortsatt jobber med digitale spor, som beskrives som et omfattende arbeid.

Det er ingen nye mistenkte i saken.

37 år gamle Sønstvedt, som bodde på gården, ble meldt savnet av familien 12. januar, og brente levninger av ham ble senere funnet på gården. Politiet mener siste sikre livstegn fra mannen var på nyttårsaften.

24. januar ble en kvinne i 40-årene som også holdt til på gården, pågrepet. Hun er drapssiktet. Kvinnen nekter straffskyld.

Sønstvedt og kvinnen har tidligere vært kjærester. Hun er ikke kjent for politiet fra tidligere.